Сын Рамзана Кадырова возглавил клуб Магомеда Адиева

Новым президентом футбольного клуба "Ахмат", который возглавляет действующий наставник сборной Казахстана Магомед Адиев, назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненцев.
Предыдущий президент клуба Магомед Даудов сложил с себя полномочия.
"Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.
Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов", - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что Адиев на данный момент совмещает посты. "Ахмат" занимает десятое место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков в 29 матчах. Следующую игру грозненцы проведут на выезде с "Факелом" 25 мая.
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