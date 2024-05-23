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Сын Рамзана Кадырова возглавил клуб Магомеда Адиева

Сын Рамзана Кадырова возглавил клуб Магомеда Адиева
©КФФ

Новым президентом футбольного клуба "Ахмат", который возглавляет действующий наставник сборной Казахстана Магомед Адиев, назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненцев.

Предыдущий президент клуба Магомед Даудов сложил с себя полномочия.

"Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты.

Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Адиев на данный момент совмещает посты. "Ахмат" занимает десятое место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков в 29 матчах. Следующую игру грозненцы проведут на выезде с "Факелом" 25 мая.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол Кадыров Рамзан

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Сегодня , 18:22
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©КФФ Сын Рамзана Кадырова возглавил клуб Магомеда Адиева
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