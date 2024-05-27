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Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед стартом на Ролан Гаррос

Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед стартом на Ролан Гаррос
©WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночке Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла две позиции, опустившись на 39-ю строчку.

Топ-3 не изменился: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина поднялась с 59-го места на 57-е.

Лидеры в парном разряде те же: Хсие Су-Вэй (Китайский Тайбэй​), Элизе Мертенс (Бельгия) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Напомним, 28 мая Рыбакина проведет первый матч на Ролан Гаррос-2024. Ее соперницей выступит бельгийка Грет Миннен (№86).

Назван победитель первого матча Рыбакиной на Ролан Гаррос

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Метки:
WTA Рыбакина Елена Казахстан теннис

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