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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 09:48 Комментарии Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед стартом на Ролан Гаррос ©WTA Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz. Лучшая теннисистка Казахстана в одиночке Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла две позиции, опустившись на 39-ю строчку. Топ-3 не изменился: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США). Лучшая казахстанская парница Анна Данилина поднялась с 59-го места на 57-е. Лидеры в парном разряде те же: Хсие Су-Вэй (Китайский Тайбэй​), Элизе Мертенс (Бельгия) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Напомним, 28 мая Рыбакина проведет первый матч на Ролан Гаррос-2024. Ее соперницей выступит бельгийка Грет Миннен (№86). Назван победитель первого матча Рыбакиной на Ролан Гаррос Поделиться в соц. сетях:













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