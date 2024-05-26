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Назван победитель первого матча Рыбакиной на Ролан Гаррос

Назван победитель первого матча Рыбакиной на Ролан Гаррос
©ktf.kz

27 мая четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проведет первый матч на Ролан Гаррос-2024. Ее соперницей выступит бельгийка Грет Миннен (№86), передают Vesti.kz.

Сайт Sportskeeda представил прогноз на предстоящую игру.

"В этом году Рыбакина находится в хорошей форме, обыгрывала первую ракетку мира Игу Швентек и выигрывала турнир в Штутгарте. Она также доходила до полуфинала турнира в Мадриде, уступив в упорном трехсетовом поединке белоруске Арине Соболенко.

Грет Миннен, тем временем, еще не успела заявить о себе в одиночном разряде в WTA-туре. За свою карьеру бельгийка в основном выступала на турнирах ITF, завоевав 11 титулов на этом уровне.

За последние несколько лет Рыбакина демонстрирует стабильное улучшение своей игры. Если раньше четвертая сеяная зависела от своей большой и точной первой подачи, то теперь она обладает солидными ударами с обеих рук. В этом году она подходит к Ролан Гаррос в качестве одной из фавориток на победу.

Миннен не обладает такой мощью, как ее более молодая соперница. Однако у бельгийки стабильный удар слева, с помощью которого она может перенаправлять удары с задней линии. А вот подача у нее недостаточно мощная, что делает ее легкой добычей для более сильных соперниц. Рыбакина будет искать возможности использовать неутешительную первую подачу Миннен, когда они встретятся в первом круге Открытого чемпионата Франции. Ожидается, что четвертая ракетка мира без особых проблем выиграет предстоящий поединок.

Прогноз: победы Рыбакиной в двух сетах", - говорится в публикации.

Более подробно о жеребьевке можно прочитать здесь.

В прошлом году Ролан Гаррос в одиночном разряде выиграла Ига Швентек из Польши.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос теннис

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