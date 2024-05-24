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Жеребьевка Ролан Гаррос для казахстанцев: на кого надеяться, а за кого молиться?

Жеребьевка Ролан Гаррос для казахстанцев: на кого надеяться, а за кого молиться?
©Ролан Гаррос

26 мая в Париже (Франция) начнется основная сетка грунтового турнира "Большого шлема" - Ролан Гаррос. В основной сетке примут участие от четырех до пяти казахстанцев - все еще не решена судьба Михаила Кукушкина (№135), который борется за путевку на турнир через квалификацию. Корреспондент Vesti.kz оценил турнирную сетку для остальных четверых казахстанцев по итогам вчерашней жеребьевки.

Главная надежда страны - это, конечно же, Елена Рыбакина (№4). Четвертьфиналистка Ролан Гаррос-2021 еще никогда не была близка к титулу в столице Франции, хотя на грунте она стабильно выигрывает статусные соревнования. На этот раз Елена вновь возвращается в Париж с целью улучшить свои показатели здесь.

Турнирная сетка у Рыбакиной относительно неплохая. В первом круге она сыграет с бельгийкой Грет Миннен (№86). Из потенциальных соперниц по следующим раундам выделяются Элизе Мертенс (№27), с которой она может сыграть в третьем круге, возможные оппонентки по 1/8 финала Элина Свитолина (№17) и Анастасия Павлюченкова (№22), а также Арина Соболенко (№2) и Ига Швентек (№1), с которыми казахстанка может скрестить ракетки в полуфинале и финале соответственно.

Дело в том, что Мертенс выиграла единственную встречу против Рыбакиной на грунте, Свитолина вовсе ведет в общем противостоянии с ней (2:1), а Павлюченкова обыгрывала ее в четвертьфинал Ролан Гаррос-2021. Соболенко - вероятно, самая неудобная соперница Елены (3:6 по личным встречам), а Швентек - первая ракетка мира, и этим все сказано.

У второй ракетки страны Юлии Путинцевой (№37) намечается реванш с американкой Слоан Стивенс (№35). Именно она выбила Юлию во втором круге прошлогоднего Ролан Гаррос. Но в этом году они уже играли на недавнем турнире в Риме (Италия), где Путинцева взяла убедительный реванш. Теперь нужно взять отдельный реванш и на кортах Парижа.

Есть смысл возлагать большие надежды и на Юлию. Она очень хороша в этом сезоне и традиционно конкурентна на медленном покрытии. Уже во втором круге ее может ждать противостояние либо с Кэти Бултер (№28), либо с Паулой Бадосой (№140). Если первая относительно удобна для казахстанки (3:0), то со второй ранее возникали проблемы (1:2 - единственная победа произошла после снятия Бадосы).

Тем не менее Путинцевой по силам пройти обеих. Но вот пробиться в четвертый раунд поможет разве что чудо. Потенциальной соперницей казахстанки в третьем круге станет вторая ракетка мира Соболенко. Пусть их единственная встреча и завершилась победой Юлии (на US Open-2019), сейчас уровень Арины совсем другой, и на последних грунтовых турнирах-тысячниках она это доказала вновь. Обыграть ее не невозможно, но сделать это очень и очень трудно.

Казахстанец Александр Шевченко (№61) стартует с матча против своего бывшего соотечественника россиянина Аслана Карацева (№82). Понятно, что за Карацева говорит опыт и прошлые успехи. Но в этом году он провел только четыре матча. 

Кроме того, Шевченко дебютировал на Ролан Гаррос в прошлом году и сходу добрался до второго круга. А эта стадия является лучшим достижением его соперника на этом турнире. Поэтому списывать со счетов Александра ни в коем случае нельзя. 

Но во втором круге потенциальная оппозиция у казахстанца гораздо опаснее - это чилиец Николас Джарри (№16). На прошлой неделе он впервые в карьере дошел до финала на мастерсах, проиграв только Александру Звереву в Риме. Будем честны, жеребьевка могла получиться для 23-летнего казахстанца более удачной.

Что касается первой ракетки страны среди мужчин, то Александр Бублик (№19) сыграет с кем-то из участников квалификации. Любопытно, что встретиться он может и со своим соотечественником Кукушкиным, но и помимо него претендентов хватает.

Как бы ни показывал Бублик свою нелюбовь к грунтовым турнирам, теперь он игрок топ-20 и должен ставить высокие цели на соревнованиях с любым покрытием. Поэтому проходить соперника из квалификации Александр обязан, кем бы ни стал его противник.

Но во втором круге ему может быть непросто, так как там возможна встреча с Яном-Леннардом Штруффом (№39). Ему Бублик проигрывает в личных встречах со счетом 1:3. И в их единственной игре на грунте казахстанец взял всего пять геймов. 

Первым возможным соперником с более высоким рейтингом является австралиец Алекс де Минор (№11). Сыграть с ним Александр может в третьем раунде. В личных встречах Алекс ведет - 3:0. Причем Бублик не взял у него ни сета.

Делая общий краткий вывод, отметим, что наибольшие ожидания у всех нас именно от Рыбакиной. Она вряд ли ставит перед собой какую-то другую задачу, кроме победы на турнире. В Путинцеву тоже хочется и нужно верить, но смущает жребий, который сделал ее потенциальной соперницей по третьему кругу Соболенко.

В мужской сетке выйти кому-то во вторую неделю будет огромным успехом. У Бублика на пути сразу несколько неудобных соперников, а Шевченко вряд ли осилит набравшего ход Джарри. Поэтому именно казахстанцы из мужского турнира находятся в рискованном положении.

Напомним, что соревнования в Париже пройдут с 26 мая по 9 июня.

Фото: Jimmie48, Internationaux de Strasbourg, IG/openaixprovence, Tournoi de Lyon©️

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Метки:
теннис теннис большой Ролан Гаррос ATP WTA Франция Париж Казахстан Рыбакина Елена Путинцева Юлия Бублик Александр Шевченко Александр Кукушкин Михаил US Open

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