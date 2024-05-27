Звездные "ветераны" Евро-2024: последний танец Роналду, Нойера и Жиру?

Ровно через три недели стартует главное футбольное событие континента – чемпионат Европы 2024 года. 32 лучшие сборные Старого Света сыграют между собой на зеленых полях Германии, чтобы в течении месяца выявить сильнейшую команду Европы.

Часть сборных, в том числе такие титулованные, как Франция, Португалия, Англии, Хорватия, Нидерланды и хозяева соревнований - уже объявили составы на предстоящий турнир. Корреспондент Vesti.kz решил собрать сборную (из 11-ти игроков) прославленных ветеранов, чей опыт на поле и вне его должен помочь остальным игрокам.

В ворота ставим 38-летнюю легенду сборной Германии, голкипера мюнхенской "Баварии" Мануэля Нойера. "Вратарь-либеро", "11-й полевой игрок", чемпион мира 2014 года. Все это про про него.

"Мануэль начинает подготовку к атакам, руководит защитной линией. Это 11-й полевой игрок, и он меняет мировой футбол", - считает экс-тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Конечно, в этом году он стал антигероем в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Реалом", но этим отнюдь не потерял ценности, как первый номер сборной Германии.

Защита: в центре у нас будет стоять 41-летний ветеран сборной Португалии - Кеплер Лаверан Лима Ферейра или попросту Пепе. 188-сантиметровый гигант по прозвищу – "Малыш". Игрок "Порту", с 2007 по 2017 годы защищал цвета мадридского "Реала" и трижды выигрывал вместе с ним Лигу чемпионов. Чемпион Европы-2016, трижды подряд входил в символическую сборную Евро (2008, 2012, 2016). Ну и в нашу символическую сборную ветеранов Евро-2024 тоже вошел.

Пару ему в центре обороны составит 35-летний Домагой Вида. "Драчун", серебряный призер ЧМ-2018, бронзовый ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.

Крайний левый защитник нашей символической сборной – 34-летний игрок "Жироны" и капитан сборной Нидерландов Дейли Блинд. Победитель Лиги Европы-2016 в составе "Манчестер Юнайтед" и один из творцов успеха "Жироны" в минувшем сезоне Ла Лиги.

А справа в защите сыграет капитан "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер. 33-летний игрок представлял "трех львов" на двух чемпионатах Европы (в 2016 и 2020 годах) и на двух чемпионатах мира (в 2018 и 2022 годах).

Полузащита: в центре поля место займет ветеран сборной Германии и мадридского Реала – 34-летний Тони Кроос. "Официант" великолепно обслуживает передачами нападающих. Первый в истории пятикратный обладатель Суперкубка УЕФА.

В опорную зону отрядим легенду хорватского футбола и мадридского "Реала" Луку Модрича. "Универсал" в свои 38 лет может быть полезен на любой позиции в центре поля. Обладатель "Золотого мяча"-2018, включен в команду десятилетия Европы по версии IFFHS (2011-2020), и в нашу символическую сборную тоже.

Атакующий полузащитник:

Антуан Гризман. 33 года, сборная Франции, клуб "Атлетико" Мадрид.

"Техник" является быстрым, современным и универсальным нападающим. Он считается "командным игроком", и благодаря своим техническим навыкам способен играть на нескольких позициях в основной атакующей линии или за ней.

Нападение:

Оливье Жиру. 37 лет, сборная Франции, клуб "Милан".

В 2018 году в составе "трехцветных" стал чемпионом мира. Рекордсмен по забитым мячам за сборную Франции (57 голов). Недавно Жиру объявил, что закончит карьеру в сборной Франции после Евро-2024.

Томас Мюллер. 34 года, сборная Германии, клуб "Бавария".

Дадим прозвище игроку "Верный" - всю свою карьеру проводит в одном клубе. Обладатель "Золотой бутсы" чемпионата мира-2010 и обладатель приза лучшему молодому игроку того же мундиаля.

И, наконец, легенда сборной Португалии - Криштиану Роналду, 39 лет. "Рекордсмен", "Голеадор" и человек, который не нуждается в особом представлении. Тем не менее: пятикратный обладатель "Золотого мяча", лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчах по версии IFFHS и ФИФА (838 голов), лучший бомбардир в истории национальных сборных (123 гола), рекордсмен национальных сборных по числу сыгранных матчей (200), лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы (14 голов). По итогам прошлого (2023) года стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную. Роналду поедет на свой шестой Евро - это абсолютный рекорд.

Символическая сборная ветеранов Евро-2024 выглядит так:

Вратарь: Нойер

Защита: Блинд – Пепе – Вида – Уокер

Полузащита: Кроос - Модрич - Гризман

Нападение: Мюллер - Жиру - Роналду

Посмотрим, насколько помогут своим сборным на Евро-2024 многоопытные ветераны. Не исключено, что для кого-то из них он станет последним в карьере.