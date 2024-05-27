Стал известен обладатель "Золотой бутсы"

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезоне-2023/24 и будет удостоен "Золотой бутсы", передают Vesti.kz.

Англичанин завершил сезон с 36 голами в Бундеслиге. Его ближайший преследователь из "Штутгарта" Серу Гирасси наколотил 28 мячей. На третьей строчке расположился форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе (27 голов).

Этот сезон в "Баварии" стал для Кейна дебютным в чемпионате Германии, в 32 матчах он забил

36 голов и отдал 8 результативных передач. В прошлом году мюнхенцы заплатили за его трансфер "Тоттенхэму" 95 миллионов евро, подписав контракт с нападающим до 30 июня 2027-го.

"Бавария" финишировала на третьем месте в турнирной таблице. В следующем сезоне у клуба будет новый главный тренер, поскольку Томас Тухель покинет свой пост.