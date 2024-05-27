Кержакова предостерегли перед назначением в "Кайрат"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал информацию о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера "Кайрата", передают Vesti.kz.

"Я хочу верить в Кержакова. Хотя знаю, что в "Кайрате", да и в целом в Казахстане играть и тренировать не так-то просто, там все более сложно из-за другой ментальности игроков, чемпионат несколько отличается от европейских. Поэтому, думаю, Кержакову будет трудно. Но надо верить в лучшее, когда-то же должно получиться все равно. Он тренер начинающий, но уже довольно опытный. Так что должно получиться", - сказал Наумов "Советскому спорту".