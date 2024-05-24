"Кайрат" нашел нового тренера: это не Кержаков

Объявился еще один кандидат на пост главного тренера в футбольном клубе "Кайрат", передают Vesti.kz.

По информации журналиста Championat.Asia Абдулазиза Искандарова, алматинцы заинтересованы в услугах Виталия Левченко. Таджикско-украинский специалист с лета 2022 года работает в узбекистанском "Нефтчи".

Также Левченко тренировал таджикистанские "Истиклол", "Худжанд", "Баркчи", молодежную сборную этой страны, а еще украинские команды "Еднисть", "Десна" и "Княжа".

Ранее сообщалось, что "Кайрат" возглавит россиянин Александр Кержаков, даже появилась дата назначения, также стало известно, кто войдет в его тренерский штаб.

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполняет другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.