Известна дата назначения нового тренера "Кайрата"

Стало известно, когда футбольный клуб "Кайрат" проинформирует о назначении нового главного тренера, передают Vesti.kz.

Ожидается, что им станет россиянин Александр Кержаков, о чем будет объявлено 29 мая.

Ранее сообщалось, что Кержакова уже представили футболистам алматинской команды. О том, кто войдет в его штаб в "Кайрате", можно узнать здесь.

"Кайрат" поторопился с выбором главного тренера. Что не так с Кержаковым?

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполняет другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

"Желто-черные" идут на третьем месте в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 15 очков в девяти матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с карагандинским "Шахтером" 2 июня.

Фанат Конте и бэкграунд топ-игрока. Почему Кержаков - отличный выбор "Кайрата"