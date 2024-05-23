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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Известна дата назначения нового тренера "Кайрата"

Известна дата назначения нового тренера "Кайрата"
©ФК "Кайрат"

Стало известно, когда футбольный клуб "Кайрат" проинформирует о назначении нового главного тренера, передают Vesti.kz.

Ожидается, что им станет россиянин Александр Кержаков, о чем будет объявлено 29 мая.

Ранее сообщалось, что Кержакова уже представили футболистам алматинской команды. О том, кто войдет в его штаб в "Кайрате", можно узнать здесь.

"Кайрат" поторопился с выбором главного тренера. Что не так с Кержаковым?

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполняет другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

"Желто-черные" идут на третьем месте в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 15 очков в девяти матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с карагандинским "Шахтером" 2 июня.

Фанат Конте и бэкграунд топ-игрока. Почему Кержаков - отличный выбор "Кайрата"

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Футбол

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