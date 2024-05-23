Нового главного тренера представили в "Кайрате": подробности

Сегодня, 23 мая, новый главный тренер был представлен футболистам "Кайрата". Им стал Александр Кержаков, передают Vesti.kz.

Ожидается, что вскоре алматинцы официально объявят о его назначении.

41-летний Кержаков прежде работал с юношеской сборной России до 17 лет, "Томью", "Нижним Новгородом" и кипрской "Кармиотиссой".

Его игровая карьера прошла в швейцарском "Цюрихе", испанской "Севилье", санкт-петербургском "Зените" и московском "Динамо". С 2002 по 2016 год вызывался в сборную России.

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполнял другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.