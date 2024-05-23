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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Кто войдет в штаб Кержакова в "Кайрате": экс-игрок "Торпедо" и тренер "Галатасарая"

Кто войдет в штаб Кержакова в "Кайрате": экс-игрок "Торпедо" и тренер "Галатасарая"
©instagram.com/a.kerzhakov11

Российский тренер Владимир Казаков будет работать в тренерском штабе алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz. 53-летний специалист будет помогать экс-форварду сборной России Александру Кержакову.

Ранее Казаков уже работал с Кержаковым в "Томи" и "Пари-НН". В качестве футболиста известен по выступлениям в составах "Локомотива" (Нижний Новгород), "Торпедо" (Москва) и "Шинника".

Также имеет вариант с "Кайратом" Руслан Аджинджал, работавший с Кержаковым в том же "Пари-НН" и сербском "Спартаке". В бытность игроком защищал цвета "Терека", "Крыльев Советов" и "Краснодара".

Помимо российских тренеров имеет вариант работы в "Кайрате" и тренер по физподготовке из Казахстана Эрнест Капышев, трудившийся в структурах донецкого "Шахтера" и турецкого "Галатасарая". В частности, он работал индивидуально с такими игроками, как полузащитник "Хоффенхайма" Озан Кабак, футболист "Краснодара" Никита Кривцов и экс-защитник сборной России Илья Кутепов.

Добавим, что Александр Кержаков уже прибыл в Алматы, где обсудил с руководством "Кайрата" возможность сотрудничества с клубом. Ожидается, что вскоре алматинцы официально объявят его в качестве нового главного тренера.

Нового главного тренера представили в "Кайрате": подробности

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Футбол

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