Кто войдет в штаб Кержакова в "Кайрате": экс-игрок "Торпедо" и тренер "Галатасарая"

Российский тренер Владимир Казаков будет работать в тренерском штабе алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz. 53-летний специалист будет помогать экс-форварду сборной России Александру Кержакову.

Ранее Казаков уже работал с Кержаковым в "Томи" и "Пари-НН". В качестве футболиста известен по выступлениям в составах "Локомотива" (Нижний Новгород), "Торпедо" (Москва) и "Шинника".

Также имеет вариант с "Кайратом" Руслан Аджинджал, работавший с Кержаковым в том же "Пари-НН" и сербском "Спартаке". В бытность игроком защищал цвета "Терека", "Крыльев Советов" и "Краснодара".

Помимо российских тренеров имеет вариант работы в "Кайрате" и тренер по физподготовке из Казахстана Эрнест Капышев, трудившийся в структурах донецкого "Шахтера" и турецкого "Галатасарая". В частности, он работал индивидуально с такими игроками, как полузащитник "Хоффенхайма" Озан Кабак, футболист "Краснодара" Никита Кривцов и экс-защитник сборной России Илья Кутепов.

Добавим, что Александр Кержаков уже прибыл в Алматы, где обсудил с руководством "Кайрата" возможность сотрудничества с клубом. Ожидается, что вскоре алматинцы официально объявят его в качестве нового главного тренера.

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