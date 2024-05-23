Вызывавшийся в сборную Казахстана форвард сделал хет-трик

Усть-каменогорский "Алтай" разгромил на своем поле "Актобе-М" (4:1) в рамках восьмого тура первой лиги Казахстана, передают Vesti.kz.

В составе победителей хет-трик оформил бывший нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко (4-я минута, 48-я, 74-я), еще один мяч в свой актив занес Гаврил Кан (54-я, с пенальти). У проигравших отличился Мирам Кикбаев (52-я).

"Алтай", набрав 4 очка, расположился на 14-м месте в таблице, Актобе-М (4) находится на предпоследней, 15-й строчке.

32-летний Хижниченко вызывался в национальную команду с 2009 по 2020 год. На клубном уровне играл за казахстанские "Аксу", "Ордабасы", "Астану", "Шахтер" (Караганда), "Тобол", "Актобе", "Атырау", белорусский "Шахтер" (Солигорск) и польскую "Корону".