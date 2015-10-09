Каталонская "Барселона" намерена усилить центр полузащиты в летнее трансферное окно и уже определилась с кандидатом на эту роль, передают Vesti.kz.

Перспективный испанец

По информации El Nacional, "сине-гранатовые" рассматривает возможность приобретения перспективного полузащитника "Валенсии" Хави Герры.

Тренерский штаб и руководство "Барселоны" определили 23-летнего испанского хавбека в качестве альтернативного варианта после того, как упустили Бернарду Силву (португалец перешёл в мадридский "Реал"). Каталонцы уже начали работу по потенциальному переходу Герры.

Главное проблема - цена

Однако "Валенсия" не намерена отпускать своего лидера дёшево. На "Месталье" просят за своего игрока 50 миллионов евро, пишет todomercadoweb.es.

В "Барселоне" же готовы заплатить за хавбека 25–30 миллионов евро, но в "Валенсии" такие предложения даже не рассматривают.

Кто такой Хави Герра

Хави Герра начинал карьеру в академии "Вильярреала", но в 2019 году присоединился к академии "Валенсии". В июне 2026 года он дебютировал за сборную Испании.

В минувшем сезоне-2025/2026 Хави Герра принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Валенсией" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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