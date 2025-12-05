Провал на ЧМ-2026 обернулся громкой отставкой и расследованием

Президент Корейской футбольной ассоциации (KFA) Чон Мон Гю объявил об уходе в отставку после неудачного выступления сборной Южной Кореи на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Южная Корея не смогла пробиться в плей-офф турнира, уступив сборной ЮАР в заключительном матче группового этапа. После этого на руководство ассоциации, тренерский штаб и футболистов обрушилась волна критики.

Еще 28 июня главный тренер сборной Хон Мен Бо покинул свой пост. Позже, 3 июля, специалист вернулся в США, сообщалось, что причиной стали угрозы и преследование со стороны болельщиков.

"В Футбольной ассоциации сегодня сообщили, что президент Чон в первой половине дня 6 июля провел свое последнее заседание исполнительного комитета на стадионе Korean Football Park в городе Чхонан в присутствии вице-президента и директоров, после чего подал заявление об отставке", - говорится в сообщении Ренхап.

Чон Мон Гю возглавлял KFA с января 2013 года и занимал должность президента четыре срока подряд. В последние месяцы он также подвергался критике из-за решения назначить Хон Мен Бо главным тренером национальной команды.

Объявляя о своей отставке, функционер взял на себя ответственность за провал сборной на мировом первенстве и принес извинения болельщикам.

"Вся слава и все достижения - это заслуга игроков и вас, болельщиков, а все недостатки и ошибки - целиком и полностью моя ответственность", - приводит Ренхап слова Чон Мон Гю.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подверг резкой критике выступление национальной команды и поручил Министерству культуры, спорта и туризма выяснить причины неудачи. После этого ведомство начало проверку деятельности Корейской футбольной ассоциации.

По данным Ренхап, в ходе расследования уже были выявлены ряд нарушений. Ожидается, что бывший глава KFA Чон Мон Гю, а также другие представители руководства ассоциации могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

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