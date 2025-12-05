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ЧМ-2026
Вчера 22:22
 

ФИФА сделала объявление по финалу ЧМ-2026

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ФИФА сделала объявление по финалу ЧМ-2026 ©OCF

Международная федерация футбола (ФИФА) показала изображения мяча Trionda Final, которым сыграют в финале чемпионата мира — 2026, передают Vesti.kz.

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Международная федерация футбола (ФИФА) показала изображения мяча Trionda Final, которым сыграют в финале чемпионата мира — 2026, передают Vesti.kz.

Новый мяч в контексте конфигурации камеры полностью повторяет модель Trionda, которую используют на мировом первенстве сейчас.

"Каждое касание имеет значение, когда на это смотрит весь мир. Вашему вниманию — Trionda Final", — говорится в сообщении ФИФА.

Trionda Final выполнен в белом цвете с чёрно-золотыми вставками и красными деталями, он дополнен названиями городов, принимающих матчи нынешнего мирового первенства.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси.


Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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