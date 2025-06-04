"Барселона" нашла для легенды новый клуб и замену

В рамках продолжающейся кадровой перестройки "Барселона" рассматривает возможность расставания с одним из своих лидеров - 33-летним голкипером Марком-Андре тер Штегеном, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже предложили кандидатуру немца "Манчестер Юнайтед".

Хотя новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик продолжает доверять Тер Штегену, несмотря на возраст и последствия недавней травмы, руководство клуба придерживается иного подхода. В приоритете - омоложение состава, снижение зарплатной ведомости и получение финансовой выгоды от продажи высокооплачиваемого игрока.

Жоан Гарсия - ставка на будущее

На смену Тер Штегену уже найден потенциальный преемник - 24-летний вратарь "Эспаньола" Жоан Гарсия. Его переход практически согласован, и официальное объявление может состояться в ближайшие дни. За талантливого голкипера будет выплачена сумма отступных в размере 25 миллионов евро. Гарсия был признан лучшим вратарем прошедшего сезона Ла Лиги и сыграл ключевую роль в сохранении "Эспаньолом" места в элите.





Конкуренция в воротах возрастает

Ситуация во вратарской линии "Барсы" складывается непростая. Иньяки Пенья, чей контракт истекает в 2026 году, не получит продление и покинет клуб. В то же время польский ветеран Войцех Щенсны, как ожидается, останется в составе еще на один сезон. В случае сохранения Тер Штегена, у Флика в распоряжении окажутся сразу четыре голкипера, что создает очевидный избыток.





Финансовый расчет

Потенциальный трансфер Тер Штегена рассматривается не только с точки зрения ротации состава, но и как способ снизить финансовую нагрузку. Учитывая возраст, травматичность и высокую зарплату немца, руководство видит в продаже возможность укрепить бюджет.

Среди заинтересованных сторон - "Манчестер Юнайтед", который может расстаться с Андре Онаной и ищет надежного сменщика. Однако сам Тер Штеген не спешит с решением: он намерен остаться в клубе и побороться за место в основе, особенно в преддверии чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что другой клуб АПЛ предложил "Барселоне" 30 миллионов за Тер Штегена, подробности - тут.