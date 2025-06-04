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"Барселона" нашла для легенды новый клуб и замену

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В рамках продолжающейся кадровой перестройки "Барселона" рассматривает возможность расставания с одним из своих лидеров - 33-летним голкипером Марком-Андре тер Штегеном, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже предложили кандидатуру немца "Манчестер Юнайтед".

Хотя новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик продолжает доверять Тер Штегену, несмотря на возраст и последствия недавней травмы, руководство клуба придерживается иного подхода. В приоритете - омоложение состава, снижение зарплатной ведомости и получение финансовой выгоды от продажи высокооплачиваемого игрока.

 Жоан Гарсия - ставка на будущее

На смену Тер Штегену уже найден потенциальный преемник - 24-летний вратарь "Эспаньола" Жоан Гарсия. Его переход практически согласован, и официальное объявление может состояться в ближайшие дни. За талантливого голкипера будет выплачена сумма отступных в размере 25 миллионов евро. Гарсия был признан лучшим вратарем прошедшего сезона Ла Лиги и сыграл ключевую роль в сохранении "Эспаньолом" места в элите.


Конкуренция в воротах возрастает

Ситуация во вратарской линии "Барсы" складывается непростая. Иньяки Пенья, чей контракт истекает в 2026 году, не получит продление и покинет клуб. В то же время польский ветеран Войцех Щенсны, как ожидается, останется в составе еще на один сезон. В случае сохранения Тер Штегена, у Флика в распоряжении окажутся сразу четыре голкипера, что создает очевидный избыток.


Финансовый расчет

Потенциальный трансфер Тер Штегена рассматривается не только с точки зрения ротации состава, но и как способ снизить финансовую нагрузку. Учитывая возраст, травматичность и высокую зарплату немца, руководство видит в продаже возможность укрепить бюджет.

Среди заинтересованных сторон - "Манчестер Юнайтед", который может расстаться с Андре Онаной и ищет надежного сменщика. Однако сам Тер Штеген не спешит с решением: он намерен остаться в клубе и побороться за место в основе, особенно в преддверии чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что другой клуб АПЛ предложил "Барселоне" 30 миллионов за Тер Штегена, подробности - тут.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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