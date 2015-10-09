Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 13:10
 

"Барселона" нашла альтернативу Ямалю: названа цена

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" нашла альтернативу Ямалю: названа цена Ламин Ямаль. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" внимательно следит за прогрессом вингера "Депортиво Ла-Корунья" Еремая Эрнандеса и рассматривает его как вариант усиления на среднесрочную перспективу, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

Каталонская "Барселона" внимательно следит за прогрессом вингера "Депортиво Ла-Корунья" Еремая Эрнандеса и рассматривает его как вариант усиления на среднесрочную перспективу, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

23-летний футболист вписывается в трансферную стратегию клуба, которая предполагает ставку на молодых игроков с потенциалом роста без серьёзной нагрузки на бюджет. У Эрнандеса действующий контракт до 2030 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро, однако на рынке считают, что реальная стоимость может быть ниже.

Еремай является одним из ключевых игроков "Депортиво". Он выделяется техникой, умением обыгрывать один в один и создавать остроту на фланге, а также способен смещаться в центр атаки. Его стабильные выступления не остались незамеченными скаутами топ-клубов.


В "Барселоне" не рассматривают этот трансфер как срочный. Интерес к игроку связан с долгосрочным планированием и возможной ротацией флангов атаки, где основную нагрузку сейчас несут Ламин Ямаль и Рафинья.

Дополнительным плюсом для каталонцев является то, что Эрнандес уже адаптирован к испанскому футболу, что снижает риски в случае перехода. При этом "Депортиво" не испытывает давления продавать игрока, но готов рассмотреть предложения, которые устроят клуб в спортивном и финансовом плане.

Ранее стало известно, что "Барселона" задумала оставить "Ман Сити" без звёздного игрока.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Сандерленд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00   •   не начат
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!