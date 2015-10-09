"Барселона" нашла альтернативу Ямалю: названа цена

Каталонская "Барселона" внимательно следит за прогрессом вингера "Депортиво Ла-Корунья" Еремая Эрнандеса и рассматривает его как вариант усиления на среднесрочную перспективу, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

23-летний футболист вписывается в трансферную стратегию клуба, которая предполагает ставку на молодых игроков с потенциалом роста без серьёзной нагрузки на бюджет. У Эрнандеса действующий контракт до 2030 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро, однако на рынке считают, что реальная стоимость может быть ниже.

Еремай является одним из ключевых игроков "Депортиво". Он выделяется техникой, умением обыгрывать один в один и создавать остроту на фланге, а также способен смещаться в центр атаки. Его стабильные выступления не остались незамеченными скаутами топ-клубов.

В "Барселоне" не рассматривают этот трансфер как срочный. Интерес к игроку связан с долгосрочным планированием и возможной ротацией флангов атаки, где основную нагрузку сейчас несут Ламин Ямаль и Рафинья.

Дополнительным плюсом для каталонцев является то, что Эрнандес уже адаптирован к испанскому футболу, что снижает риски в случае перехода. При этом "Депортиво" не испытывает давления продавать игрока, но готов рассмотреть предложения, которые устроят клуб в спортивном и финансовом плане.

