"Барселона" наметила трансферные цели после вылета из Лиги чемпионов

После вылета из Лиги чемпионов от "Атлетико" спортивный директорат "Барселоны" во главе с Деку сосредоточился на планировании следующего сезона, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, несмотря на уверенное лидерство в Ла Лиге с отрывом в девять очков, "сине-гранатовым" предстоит усиление состава.

Ключевые моменты:

• Приоритет в защите: главной трансферной целью стал Алессандро Бастони ("Интер"). Клуб хочет закрыть сделку уже в июне, до начала чемпионата мира-2026. Итальянец должен полноценно заменить ушедшего Иньиго Мартинеса в "Аль-Наср" и составить связку с Пау Кубарси.

• Кризис в атаке: будущее Роберта Левандовски стало туманным — его игра против "Атлетико" разочаровала руководство, и продление контракта (истекает в конце сезона) теперь под вопросом.

• Трансферные цели: клуб вряд ли выкупит Маркуса Рэшфорда за 30 миллионов евро у "Манчестер Юнайтед". Вместо него на позицию центрфорварда рассматриваются топ-имена: Хулиан Альварес ("Атлетико"), Харри Кейн ("Бавария") или Виктор Осимхен ("Галатасарай").

• Светлое пятно: после результативной игры против "Атлетико" свои позиции в команде укрепил Ферран Торрес.

Окончательные решения по составу и трансферной стратегии "Барселона" планирует принять ближе к завершению сезона.