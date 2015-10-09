"Барселона" готова продать топового лидера: но есть условие

Вингер "Барселоны" Рафинья Диас может покинуть клуб уже следующим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на контракт, который действует до 2028 года, интерес к бразильцу давно проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Как отмечает Diario Sport, каталонцы готовы рассмотреть продажу игрока после ближайшего чемпионата мира — но только если сам Рафинья попросит отпустить его.

Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро. В этом месяце одному из лидеров атаки "Барселоны" исполнится 29 лет.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов подписать Рафинью на замену Мохамеду Салаху.

Бразилец впечатляет руководство мерсисайдцев своей скоростью, дриблингом и умением завершать атаки, а также уже имеет опыт игры в АПЛ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!