Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 09:25
 

"Барселона" готова продать топового лидера: но есть условие

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" готова продать топового лидера: но есть условие ©Depositphotos.com/zloyel

Вингер "Барселоны" Рафинья Диас может покинуть клуб уже следующим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Вингер "Барселоны" Рафинья Диас может покинуть клуб уже следующим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на контракт, который действует до 2028 года, интерес к бразильцу давно проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Как отмечает Diario Sport, каталонцы готовы рассмотреть продажу игрока после ближайшего чемпионата мира — но только если сам Рафинья попросит отпустить его.

Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро. В этом месяце одному из лидеров атаки "Барселоны" исполнится 29 лет.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов подписать Рафинью на замену Мохамеду Салаху.

Бразилец впечатляет руководство мерсисайдцев своей скоростью, дриблингом и умением завершать атаки, а также уже имеет опыт игры в АПЛ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Комо
Комо
(Комо)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Комо
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!