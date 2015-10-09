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Испания
Вчера 12:14
 

"Барселона" близка к трансферу на 64 миллиона: Флик выдвинул условие

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"Барселона" близка к трансферу на 64 миллиона: Флик выдвинул условие Ханси Флик. ©Depositphotos/Musiu0

"Барселона" близка к оформлению крупного трансфера. Спортивный директор клуба Деку продвинулся в переговорах по продаже защитника Жюля Кунде, передают Vesti.kz.

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"Барселона" близка к оформлению крупного трансфера. Спортивный директор клуба Деку продвинулся в переговорах по продаже защитника Жюля Кунде, передают Vesti.kz.

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По информации El Nacional, сумма сделки может составить около 64 миллионов евро. Этот шаг поможет клубу улучшить финансовое положение и получить больше свободы на трансферном рынке. Главный интерес к французу проявляют клубы английской Премьер-лиги.

Почему "Барса" готова отпустить игрока

Прошедший сезон выдался для Кунде не самым удачным. Руководство каталонцев считает, что предложение в размере 64 миллионов евро - это отличная финансовая возможность, от которой сложно отказаться.


Позиция Ханси Флика

Главный тренер Ханси Флик понимает экономические проблемы клуба, но выступает против ослабления состава. Кунде - ключевой защитник, который закрывает правый фланг, страхует Ламина Ямаля и позволяет менять тактическую схему по ходу матчей.

Условие для трансфера

Флик не согласен оставаться на весь сезон с экстренными вариантами вроде Эрика Гарсии. Немецкий специалист одобрит трансфер Кунде только в одном случае: если клуб гарантированно и оперативно подпишет ему на замену готового правого защитника топ-уровня.

Кунде выступает за "Барселону" с 2022 года, когда перешел из "Севильи" за 50 миллионов евро. В свое время он также играл за "Бордо".

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