"Барселона" на 18 секунд опоздала с трансфером нового футболиста

Испанская "Барселона" не успела подписать защитника "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хулиана Араухо до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Документы были поданы в ФИФА с опозданием на 18 секунд. Теперь каталонский клуб ожидает вердикта от Международной федерации футбола по сделке мексиканского игрока, так как спортивный директор "сине-гранатовых" Матеу Алемани отметил, что его не успели зарегистрировать из-за технической ошибки.

"Мы не успели туда вовремя из-за компьютерной ошибки, пытаемся выяснить, что ее вызвало, и, вероятно, это была система. Поскольку это 18 секунд, я не знаю, что сделает ФИФА", - приводит слова Алемани thescore.com.

"Барселона" хотела арендовать 21-летнего Араухо с правом выкупа. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Араухо родился в Калифорнии. Выступал за юношеские сборные США разных возрастов. В 2021-м сменил спортивное гражданство с американского на мексиканское. За сборную Мексики дебютировал 8 декабря того же года в товарищеском матче против Чили.

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