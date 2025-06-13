"Барса" вырвала игрока у заклятого врага за 14 миллиардов

Каталонская "Барселона" завершила трансфер 23-летнего вратаря Жоана Гарсии.

По информации журналиста Карлоса Монфорта, представители игрока выплатили сумму отступных в размере 25 миллионов евро (примерно 14,75 миллиарда тенге) плюс индексация (IPC) напрямую в офис Ла Лиги. Сделка считается завершенной - осталось лишь дождаться официального подтверждения от лиги и клуба.

Жоан Гарсия, ранее выступавший за "Эспаньол", подпишет контракт с "Барселоной" сроком на шесть лет. Его переход стал одним из самых обсуждаемых в межсезонье не только из-за спортивного интереса, но и из-за перехода из принципиального соперника - сине-белого клуба.

Переговоров между "Барселоной" и "Эспаньолом" не велось - "блауграна" воспользовалась выкупной оговоркой в контракте. Представители Гарсии настояли на оперативном завершении процедуры, чтобы она состоялась до 30 июня. Это позволит "Эспаньолу" отразить сделку в текущем финансовом отчете и соблюсти правило 1:1, необходимое для полноценной работы на трансферном рынке.

Жоан Гарсия станет первым номером в "Барсе"

Жоан Гарсия станет основным вратарем "Барселоны" в новом проекте клуба. Его сменщиком, по данным испанской прессы, будет польский голкипер Войцех Щенсны. Будущее Марка-Андре тер Штегена остается неопределенным: либо он покинет клуб, либо может остаться без игровой практики, если решит доработать контракт до конца.

Официальное подтверждение - на следующей неделе

Официальное объявление о трансфере ожидается после подтверждения Ла Лигой получения средств и завершения всех юридических формальностей - предположительно, уже в ближайший понедельник.