Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 18:35
 

"Барса" нацелилась на нового Модрича: раскрыта сумма трансфера

  Комментарии

Поделиться
"Барса" нацелилась на нового Модрича: раскрыта сумма трансфера ©Depositphotos/rarrarorro

Спортивный директор "Барселоны" Деку следит за рынком молодых талантов и обратил внимание на 20-летнего хорватского полузащитника Адриано Ягушича из клуба "Славен Белупо". Футболиста уже сравнивают с Лукой Модричем за его технические качества, видение поля и универсальность, передают Vesti.kz.

Поделиться

Спортивный директор "Барселоны" Деку следит за рынком молодых талантов и обратил внимание на 20-летнего хорватского полузащитника Адриано Ягушича из клуба "Славен Белупо". Футболиста уже сравнивают с Лукой Модричем за его технические качества, видение поля и универсальность, передают Vesti.kz.

Впечатляющее выступление в Хорватии

Как пишет Don Balon, Деку отправил скаута, чтобы понаблюдать за Ягушичем в игре, и молодой полузащитник не разочаровал. Он продемонстрировал отличную технику и завершил матч забитым голом, оставив положительное впечатление у представителя "Барселоны".

Универсальный профиль игрока

Ягушич способен играть на нескольких позициях: опорного полузащитника, центрального и даже вингера. Такая универсальность делает его ценным игроком, способным адаптироваться под разные схемы игры.


Переговоры и трансферная стоимость

По информации источников, после отчётов скаута и интереса Деку уже начались первые переговоры с Ягушичем. Оценочная стоимость полузащитника составляет всего два миллиона евро, что делает возможным его трансфер в "Барселону" в ближайшее летнее трансферное окно.

"Барса" намерена опередить другие европейские клубы и укрепить состав молодым перспективным игроком, который имеет потенциал стать новым лидером на позиции полузащитника.

Ранее 19-летний талант отказал "Реалу" и выбрал "Барселону", подробности - по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 32 человек

Реклама

Живи спортом!