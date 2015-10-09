"Барса" нацелилась на нового Модрича: раскрыта сумма трансфера

Спортивный директор "Барселоны" Деку следит за рынком молодых талантов и обратил внимание на 20-летнего хорватского полузащитника Адриано Ягушича из клуба "Славен Белупо". Футболиста уже сравнивают с Лукой Модричем за его технические качества, видение поля и универсальность, передают Vesti.kz.

Впечатляющее выступление в Хорватии

Как пишет Don Balon, Деку отправил скаута, чтобы понаблюдать за Ягушичем в игре, и молодой полузащитник не разочаровал. Он продемонстрировал отличную технику и завершил матч забитым голом, оставив положительное впечатление у представителя "Барселоны".

Универсальный профиль игрока

Ягушич способен играть на нескольких позициях: опорного полузащитника, центрального и даже вингера. Такая универсальность делает его ценным игроком, способным адаптироваться под разные схемы игры.

Переговоры и трансферная стоимость

По информации источников, после отчётов скаута и интереса Деку уже начались первые переговоры с Ягушичем. Оценочная стоимость полузащитника составляет всего два миллиона евро, что делает возможным его трансфер в "Барселону" в ближайшее летнее трансферное окно.

"Барса" намерена опередить другие европейские клубы и укрепить состав молодым перспективным игроком, который имеет потенциал стать новым лидером на позиции полузащитника.

