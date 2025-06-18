"Барса" может лишиться звезды после предложения на 160 миллионов

После очередного неудачного сезона руководство "Манчестер Юнайтед" готово вновь пойти на масштабные траты. С приходом нового главного тренера Рубена Аморима клуб нацелен на возвращение лидерства в Англии и выход на новый уровень в Европе, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, одной из трансферных целей стал бразильский вингер "Барселоны" Рафинья.

160 миллионов - шаг к финансовому решению для "Барсы"

Рафинья, несмотря на нестабильные первые сезоны, провел впечатляющий год в Ла Лиге и стал ключевым игроком в системе Ханса-Дитера Флика. Впрочем, предложение в размере 160 миллионов евро может заставить руководство "Барсы" задуматься о продаже. Эти деньги помогут клубу решить проблемы с финансовым фейр-плей, подписать новых игроков и стабилизировать зарплатную ведомость.





Бразилец не спешит уходить

Хотя сам Рафинья чувствует себя комфортно в "Барселоне" и не проявляет инициативы по смене клуба, интерес со стороны английских команд остается высоким. В АПЛ его отлично помнят по выступлениям за "Лидс", когда он был признан одним из лучших фланговых игроков лиги. В данный момент конкретных предложений нет, но слухи усиливаются, и трансфер может стать одним из главных этим летом.

Рафинья провел 36 матчей в минувшем сезоне Ла Лиги, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до 2028 года.