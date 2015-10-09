Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 21:10
 

"Аякс" хочет переманить молодого таланта "Барселоны"

Зимнее трансферное окно только начинает набирать обороты, но "Барселона" уже оказалась в центре внимания. Возможные аренды молодых игроков и интерес со стороны европейских клубов формируют первые сюжетные линии межсезонья, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, одним из таких эпизодов стал интерес "Аякса" к 18-летнему полузащитнику каталонцев Марку Берналю.

Йорди Кройф и старые связи с "Барселоной"

Назначение Йорди Кройфа спортивным директором "Аякса" вновь оживило тесные футбольные связи между амстердамским клубом и "Барселоной". Кройф отлично знаком с системой "сине-гранатовых", их академией и проблемами, с которыми сталкиваются молодые игроки на пути в первую команду.

"Аякс" находится в стадии перестройки и намерен вернуться на ведущие позиции в Европе, делая ставку на молодёжь, игровую философию и футболистов с потенциалом роста. В этом контексте академия "Барсы" выглядит особенно привлекательной.


Талант, которому не хватает игровой практики

Марк Берналь считается одной из самых перспективных молодых фигур в системе "Барселоны". Его тактическое мышление, умение контролировать темп игры и зрелость для своего возраста высоко ценятся внутри клуба.

Однако серьёзная конкуренция в центре поля ограничивает его игровую практику. Нехватка минут в официальных матчах уже начинает сказываться на развитии игрока, и в клубе понимают, что одних тренировок на высоком уровне недостаточно.

Аренда как оптимальный вариант

По данным источников, речь идёт не о полноценном трансфере, а о возможной аренде Марка Берналя в "Аякс". Эредивизи считается благоприятной средой для роста молодых футболистов — высокий темп, доверие к таланту и меньший медийный прессинг по сравнению с Ла Лигой.

Такой вариант может устроить все стороны:

• Берналь получит стабильную игровую практику;
• "Аякс" усилит состав игроком, полностью соответствующим своей философии;
• "Барселона" сохранит контроль над перспективным активом.

Решение впереди

В офисах "Камп Ноу" обсуждение продолжается. В клубе не хотят терять талант, но и тормозить развитие игрока из-за отсутствия возможностей также не намерены.

Йорди Кройф уже начал активно работать в Амстердаме, а его интерес к Марку Берналю выглядит логичным и продиктованным исключительно спортивными причинами.

Ранее стало известно, что "Барселона" договорилась о переходе двух будущих звёзд.

