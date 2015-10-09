"Атлетико" за 40 миллионов перехватил цель Моуринью у "Реала"

Мадридский "Атлетико" договорился о подписании полузащитника лиссабонского "Спортинга" и сборной Дании Мортена Юльманна, передают Vesti.kz.

Сделка практически завершена

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 40 миллионов евро, не считая предусмотренных бонусов.

26-летний датчанин подпишет контракт с "Атлетико", рассчитанный до июня 2031 года.

Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Мадрид, где пройдёт медицинское обследование и завершит оформление соглашения с испанским клубом.

Лидер "Спортинга" и сборной Дании

Юльманн защищал цвета "Спортинга" с лета 2023 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды.

В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Кроме того, он является одним из основных футболистов сборной Дании.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Morten Hjulmand to Atlético Madrid, here we go! 💣🇩🇰



Sporting and Atléti agreed all terms and start paperwork exchange today for €40m fee plus add-ons.



Danish midfielder joins until June 2031 and he will fly to Madrid TODAY. ✈️ pic.twitter.com/DoYps2edfJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

"Атлетико" опередил конкурентов

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что Юльманна хотел видеть в своей команде новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью.

Однако в итоге именно "Атлетико" сумел договориться со "Спортингом" и оказался ближе всех к завершению трансфера.

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