"Атлетико" за 40 миллионов перехватил цель Моуринью у "Реала"

Мадридский "Атлетико" договорился о подписании полузащитника лиссабонского "Спортинга" и сборной Дании Мортена Юльманна, передают Vesti.kz.
Сделка практически завершена
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 40 миллионов евро, не считая предусмотренных бонусов.
26-летний датчанин подпишет контракт с "Атлетико", рассчитанный до июня 2031 года.
Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Мадрид, где пройдёт медицинское обследование и завершит оформление соглашения с испанским клубом.
Лидер "Спортинга" и сборной Дании
Юльманн защищал цвета "Спортинга" с лета 2023 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды.
В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Кроме того, он является одним из основных футболистов сборной Дании.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Morten Hjulmand to Atlético Madrid, here we go! 💣🇩🇰— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
Sporting and Atléti agreed all terms and start paperwork exchange today for €40m fee plus add-ons.
Danish midfielder joins until June 2031 and he will fly to Madrid TODAY. ✈️ pic.twitter.com/DoYps2edfJ
"Атлетико" опередил конкурентов
Ранее в испанских СМИ сообщалось, что Юльманна хотел видеть в своей команде новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью.
Однако в итоге именно "Атлетико" сумел договориться со "Спортингом" и оказался ближе всех к завершению трансфера.
"Реал" готов отдать 270 миллионов за "нового Зидана"
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама