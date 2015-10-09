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Испания
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"Атлетико" за 40 миллионов перехватил цель Моуринью у "Реала"

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"Атлетико" за 40 миллионов перехватил цель Моуринью у "Реала" ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Атлетико" договорился о подписании полузащитника лиссабонского "Спортинга" и сборной Дании Мортена Юльманна, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Атлетико" договорился о подписании полузащитника лиссабонского "Спортинга" и сборной Дании Мортена Юльманна, передают Vesti.kz.

Сделка практически завершена

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 40 миллионов евро, не считая предусмотренных бонусов.

26-летний датчанин подпишет контракт с "Атлетико", рассчитанный до июня 2031 года.

Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в Мадрид, где пройдёт медицинское обследование и завершит оформление соглашения с испанским клубом.

Лидер "Спортинга" и сборной Дании

Юльманн защищал цвета "Спортинга" с лета 2023 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды.

В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Кроме того, он является одним из основных футболистов сборной Дании.

"Атлетико" опередил конкурентов

Ранее в испанских СМИ сообщалось, что Юльманна хотел видеть в своей команде новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью.

Однако в итоге именно "Атлетико" сумел договориться со "Спортингом" и оказался ближе всех к завершению трансфера.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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