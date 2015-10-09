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"Атлетико" объявил решение по Альваресу перед матчем с "Барселоной"

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"Атлетико" объявил решение по Альваресу перед матчем с "Барселоной" Хулиан Альварес в составе "Атлетико". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Атлетико" объявил заявку на домашний матч в рамках 12-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

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Мадридский "Атлетико" объявил заявку на домашний матч в рамках 12-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Альварес поможет "Атлетико", Ромеро - исключён

В состав Диего Симеоне вошли 24 игрока, в том числе форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес, которого летом связывали с переходом в стан "сине-гранатовых". Тогда "Барселона" открыто заявляла о желании приобрести игрока, а сам Альварес о стремлении покинуть клуб. В итоге "матрасники" заняли жёсткую позицию, и нападающий остался в клубе.

Отметим, что его соотечественник новоиспечённый капитан сборной Аргентины Кристиан Ромеро исключён из заявки из-за травмы и не сможет помочь команде в этой встрече.

Заявка "Атлетико" на матч с "Барселоной"

  • 1. Хуан Муссо
  • 2. Обед Варгас
  • 3. Мендоса
  • 4. Джонни
  • 5. Коке
  • 6. Канг Ин
  • 7. Барриос
  • 8. Сёрлот
  • 9. Алекс Б.
  • 10. Лукман
  • 11. Облак
  • 12. М. Льоренте
  • 13. Дж. Дэвид
  • 14. Арнау Ортис
  • 15. Ханцко
  • 16. Марк Пубиль
  • 17. Х. Альварес
  • 18. Джулиано
  • 19. Гримальдо
  • 20. Хюльманд
  • 21. Ле Норман
  • 22. Эскивель
  • 23. Ромео
  • 24. Домингес
  • 25. Д. Мартинес

Где и когда пройдёт матч

Матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 9 ноября на стадионе "Метрополитано" в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени.

"Сине-гранатовые" с 30 очками лидируют в таблице. Подопечные Симеоне отстают на два балла и располагаются на третьей строчке.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
2 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
3 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
13 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
15 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
16 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
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