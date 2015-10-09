"Атлетико" объявил решение по Альваресу перед матчем с "Барселоной"

Мадридский "Атлетико" объявил заявку на домашний матч в рамках 12-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.
Альварес поможет "Атлетико", Ромеро - исключён
В состав Диего Симеоне вошли 24 игрока, в том числе форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес, которого летом связывали с переходом в стан "сине-гранатовых". Тогда "Барселона" открыто заявляла о желании приобрести игрока, а сам Альварес о стремлении покинуть клуб. В итоге "матрасники" заняли жёсткую позицию, и нападающий остался в клубе.
Отметим, что его соотечественник новоиспечённый капитан сборной Аргентины Кристиан Ромеро исключён из заявки из-за травмы и не сможет помочь команде в этой встрече.
Заявка "Атлетико" на матч с "Барселоной"
- 1. Хуан Муссо
- 2. Обед Варгас
- 3. Мендоса
- 4. Джонни
- 5. Коке
- 6. Канг Ин
- 7. Барриос
- 8. Сёрлот
- 9. Алекс Б.
- 10. Лукман
- 11. Облак
- 12. М. Льоренте
- 13. Дж. Дэвид
- 14. Арнау Ортис
- 15. Ханцко
- 16. Марк Пубиль
- 17. Х. Альварес
- 18. Джулиано
- 19. Гримальдо
- 20. Хюльманд
- 21. Ле Норман
- 22. Эскивель
- 23. Ромео
- 24. Домингес
- 25. Д. Мартинес
Где и когда пройдёт матч
Матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 9 ноября на стадионе "Метрополитано" в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени.
"Сине-гранатовые" с 30 очками лидируют в таблице. Подопечные Симеоне отстают на два балла и располагаются на третьей строчке.
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