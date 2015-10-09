"Атлетико" объявил решение по Альваресу перед матчем с "Барселоной"

Мадридский "Атлетико" объявил заявку на домашний матч в рамках 12-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Альварес поможет "Атлетико", Ромеро - исключён

В состав Диего Симеоне вошли 24 игрока, в том числе форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес, которого летом связывали с переходом в стан "сине-гранатовых". Тогда "Барселона" открыто заявляла о желании приобрести игрока, а сам Альварес о стремлении покинуть клуб. В итоге "матрасники" заняли жёсткую позицию, и нападающий остался в клубе.

Отметим, что его соотечественник новоиспечённый капитан сборной Аргентины Кристиан Ромеро исключён из заявки из-за травмы и не сможет помочь команде в этой встрече.

Заявка "Атлетико" на матч с "Барселоной"

1. Хуан Муссо

2. Обед Варгас

3. Мендоса

4. Джонни

5. Коке

6. Канг Ин

7. Барриос

8. Сёрлот

9. Алекс Б.

10. Лукман

11. Облак

12. М. Льоренте

13. Дж. Дэвид

14. Арнау Ортис

15. Ханцко

16. Марк Пубиль

17. Х. Альварес

18. Джулиано

19. Гримальдо

20. Хюльманд

21. Ле Норман

22. Эскивель

23. Ромео

24. Домингес

25. Д. Мартинес

Где и когда пройдёт матч

Матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 9 ноября на стадионе "Метрополитано" в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени.

"Сине-гранатовые" с 30 очками лидируют в таблице. Подопечные Симеоне отстают на два балла и располагаются на третьей строчке.

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