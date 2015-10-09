"Реал" получил усиление за 130 миллионов после разгрома в Ла Лиге

Мадридский "Реал" сможет рассчитывать на Винисиуса Жуниора в следующем матче чемпионата Испании: бразильский вингер отбыл четырёхматчевую дисквалификацию и готов вернуться на поле, сообщают Vesti.kz.

Винисиус пропустил четыре матча "Реала"

Последней игрой, которую бразилец пропустил из-за удаления, стала встреча 12-го тура Ла Лиги против "Валенсии", завершившаяся победой мадридцев со счётом 3:0. Ранее Винисиус не участвовал в матчах против "Севильи" (4:1), "Барселоны" (2:1) и "Расинга" (3:0).

Таким образом, в следующем туре, когда "Реал" 22 ноября встретится с "Сельтой", бразильский футболист снова будет доступен главному тренеру.

За что Винисиус получил дисквалификацию

Напомним, в матче восьмого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" Винисиус был удалён с поля после того, как схватил соперника за волосы. За этот эпизод и последовавшую реакцию на решение арбитра вингер получил дисквалификацию на четыре встречи.

"Реал" пытался добиться смягчения наказания, однако апелляция клуба была отклонена.

В текущем сезоне Винисиус провёл 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего бразильца составляет 130 миллионов евро.

"Сливочные", являющиеся 36-кратными чемпионами Испании, с 30 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, уступая каталонской "Барселоне" по дополнительным показателям.

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