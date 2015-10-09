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"Реал" получил усиление за 130 миллионов после разгрома в Ла Лиге

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"Реал" получил усиление за 130 миллионов после разгрома в Ла Лиге Винисиус Жуниор (слева), Джуд Беллингем (по центру) и Арда Гюлер в составе "Реала". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" сможет рассчитывать на Винисиуса Жуниора в следующем матче чемпионата Испании: бразильский вингер отбыл четырёхматчевую дисквалификацию и готов вернуться на поле, сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" сможет рассчитывать на Винисиуса Жуниора в следующем матче чемпионата Испании: бразильский вингер отбыл четырёхматчевую дисквалификацию и готов вернуться на поле, сообщают Vesti.kz.

Винисиус пропустил четыре матча "Реала"

Последней игрой, которую бразилец пропустил из-за удаления, стала встреча 12-го тура Ла Лиги против "Валенсии", завершившаяся победой мадридцев со счётом 3:0. Ранее Винисиус не участвовал в матчах против "Севильи" (4:1), "Барселоны" (2:1) и "Расинга" (3:0).

Таким образом, в следующем туре, когда "Реал" 22 ноября встретится с "Сельтой", бразильский футболист снова будет доступен главному тренеру.

За что Винисиус получил дисквалификацию

Напомним, в матче восьмого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" Винисиус был удалён с поля после того, как схватил соперника за волосы. За этот эпизод и последовавшую реакцию на решение арбитра вингер получил дисквалификацию на четыре встречи.

"Реал" пытался добиться смягчения наказания, однако апелляция клуба была отклонена.

В текущем сезоне Винисиус провёл 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего бразильца составляет 130 миллионов евро.

"Сливочные", являющиеся 36-кратными чемпионами Испании, с 30 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, уступая каталонской "Барселоне" по дополнительным показателям.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
2 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
3 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
13 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
15 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
16 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
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