После вылета из Лиги чемпионов главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа впервые открыто заговорил о своём будущем, передают Vesti.kz.

Поражение от "Баварии" на стадии 1/4 финала ЛЧ (1:2,3:4) поставило точку в еврокубковой кампании мадридцев. Для клуба, который традиционно живёт борьбой за главный трофей Европы, это стало серьёзным ударом.

Сам Арбелоа дал понять, что не собирается цепляться за свою должность:

"Я не переживаю за своё будущее и приму любое решение клуба. Я человек "Реала". Мне больно не за себя, а за "Реал". Мы не смогли выиграть Лигу чемпионов. Я переживаю за игроков, за клуб, за болельщиков", – цитирует слова наставника официальный сайт "Реала".

Арбелоа также отметил, что с самого начала своей работы не зацикливался на вопросе собственной должности:

"Честно говоря, моё будущее меня почти не волнует. Я сосредоточен на том, чтобы помогать команде. Я сделал всё, что мог, чтобы игроки побеждали каждый день".

Тем временем турнир продолжится уже без "Реала". В полуфинале "Бавария" сыграет с ПСЖ, а во второй паре встретятся "Арсенал" и "Атлетико". Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.

