Сегодня 15:19

Арбелоа сделал заявление о своём будущем в "Реале" после вылета из Лиги чемпионов

Альваро Арбелоа. Фото: ©x.com/realmadrid

После вылета из Лиги чемпионов главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа впервые открыто заговорил о своём будущем, передают Vesti.kz.

Поражение от "Баварии" на стадии 1/4 финала ЛЧ (1:2,3:4) поставило точку в еврокубковой кампании мадридцев. Для клуба, который традиционно живёт борьбой за главный трофей Европы, это стало серьёзным ударом.

Сам Арбелоа дал понять, что не собирается цепляться за свою должность:

"Я не переживаю за своё будущее и приму любое решение клуба. Я человек "Реала".

Мне больно не за себя, а за "Реал". Мы не смогли выиграть Лигу чемпионов. Я переживаю за игроков, за клуб, за болельщиков", – цитирует слова наставника официальный сайт "Реала"

Арбелоа также отметил, что с самого начала своей работы не зацикливался на вопросе собственной должности:

"Честно говоря, моё будущее меня почти не волнует. Я сосредоточен на том, чтобы помогать команде.

Я сделал всё, что мог, чтобы игроки побеждали каждый день".

Тем временем турнир продолжится уже без "Реала". В полуфинале "Бавария" сыграет с ПСЖ, а во второй паре встретятся "Арсенал" и "Атлетико". Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая.

Ранее стало известно, что Винисиус превзошёл Криштиану Роналду и установил новый рекорд мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

