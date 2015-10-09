Мировой футбол
Сегодня 14:40
 

Определился главный претендент на "Золотой мяч" - 2026: Ямаль второй, а Мбаппе третий

©x.com/ballondor

После четвертьфиналов Лиги чемпионов в гонке за "Золотой мяч" появился новый фаворит, передают Vesti.kz.

По данным Polymarket Sports, на первое место в списке претендентов вышел нападающий "Баварии" Харри Кейн. Его шансы на победу сейчас оцениваются в 29 процентов, что делает англичанина главным кандидатом на награду лучшему футболисту года.

Вторую строчку делят сразу два игрока – партнёр Кейна по "Баварии" Майкл Олисе и вингер "Барселоны" Ламин Ямаль - у каждого по 16 процентов. Следом идёт Килиан Мбаппе из мадридского "Реала" с показателем 14 процентов.

Отдельно стоит отметить статистику самого Кейна. В текущем сезоне он демонстрирует впечатляющую результативность: 50 голов и 6 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Мбаппе назвал величайший клуб мира

Напомним, "Бавария" обыграла "Реал" по сумме двух матчей с общим счётом 6:4 (2:1, 4:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов.

