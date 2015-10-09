Лига чемпионов
Сегодня 17:41
 

Мбаппе назвал величайший клуб мира

©x.com/realmadrid

Нападающий мадридского Килиан Мбаппе "Реала" поделился эмоциями от выступления за клуб, подчеркнув особую значимость игры в составе "сливочных", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Выступать за эту команду – это как подарок от бога. Играя за "Реал", ты защищаешь цвета величайшего клуба мира, принимаешь участие в самых лучших матчах. Это делает меня очень счастливым. Моя игра здесь улучшилась", - передает слова нападающего Mundo Deportivo.

Мбаппе, выступает за "Реал" с 2024 года, перейдя туда после окончания контракта с ПСЖ. Француз за это время суммарно, во всех турнирах провел 97 матчей, в которых забил 83 гола и сделал 11 ассистов.

Уже в ночь с 15 на 16 апреля, "Реал" проведёт ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" на выезде. В первой встрече мадридцы уступили на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 1:2.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Бавария
- : -
Реал М
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Реал М
Проголосовало 12 человек

Реклама

