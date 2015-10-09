Арбелоа назвал виновника сенсационного поражения "Реала"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал сенсационное поражение команды от "Мальорки" в 30-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

"Реал" потерпел сенсационное поражение в чемпионате Испании

— Как вы оцениваете это поражение? Считаете ли вы, что команда упустила шансы в борьбе за титул?

— Сейчас всё стало сложнее, чем до матча. У нас осталось восемь туров, и, как я сказал игрокам, вне зависимости от положения в чемпионате, наша следующая цель — выиграть все оставшиеся встречи. Для этого нужно играть лучше, чем сегодня, и показывать более высокий уровень. Сложности прибавилось, но цель остаётся прежней, — приводит его слова AS.

— В первом тайме команда создала больше моментов. Почему во втором не было такого же напора?

— Вероятно, сказался контекст: тревога от отставания в счёте и необходимость сохранять терпение. Соперники закрыли больше пространства и действовали энергичнее, видя счёт в свою пользу. У нас не было ни терпения, ни того, чему мы уделяли внимание на тренировках: умения разворачивать игру и создавать больше один на один по флангам. Во второй половине нам не хватило энергии и ясности действий.

— Вчера на пресс-конференции вы говорили о тревожных сигналах при анализе матча. Игроки не поняли ваш посыл?

— Мне проще оценить сложность матча и соперника. Сложнее, чтобы игроки поняли: без отдачи на 200% мы не могли бы выиграть. В первом тайме мы были лучше, но один просчёт стоил нам гола. В элитном футболе даже краткая рассеянность дорого обходится. Больше всего меня огорчает то, что во второй половине мы не сыграли так, как могли.

— Вы говорите о 200%, но некоторые игроки не выкладывались даже на 100% в обороне. Это поражение игроков или тренера?

— Нет, это полностью моя ответственность. Я принимаю решения, формирую состав, делаю замены и определяю тактику. Этот матч закончился поражением тренера. Игрокам нужно думать о матче во вторник в Лиге чемпионов против "Баварии".

— Нужно надеяться на помощь "Атлетико"?

— Это не моя забота. Я сосредоточен на своей команде и подготовке к следующему матчу.

— Беллингему ещё не хватает игровой практики?

— Это нормально, он много недель не играл. В матче с "Атлетико" — 20 минут, сегодня — чуть больше получаса. Цель — набрать форму. Без игровой практики быть на пике невозможно. Нужно проявить терпение.

— Беспокоит ли вас реакция болельщиков?

— Нет. Я знаю, на что способны мои игроки, и они понимают важность предстоящего матча. Бывают дни, когда ничего не идёт, но во вторник потребуется максимальная отдача. С поддержкой болельщиков играть проще.

"Реал" с 69 очками остаётся на втором месте в Ла Лиге, не сократив отставание от лидирующей "Барселоны" (4 очка, матч в запасе). "Мальорка" с 31 очком занимает 17-е место.

В следующем туре "Реал" примет дома "Жирону" (10 апреля), а "Мальорка" встретится на своём поле с "Райо Вальекано" (12 апреля).

