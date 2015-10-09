Испания
4 апреля 22:45
 

Арбелоа назвал виновника сенсационного поражения "Реала"

Альваро Арбелоа. ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал сенсационное поражение команды от "Мальорки" в 30-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

— Как вы оцениваете это поражение? Считаете ли вы, что команда упустила шансы в борьбе за титул?

— Сейчас всё стало сложнее, чем до матча. У нас осталось восемь туров, и, как я сказал игрокам, вне зависимости от положения в чемпионате, наша следующая цель — выиграть все оставшиеся встречи. Для этого нужно играть лучше, чем сегодня, и показывать более высокий уровень. Сложности прибавилось, но цель остаётся прежней, — приводит его слова AS.

— В первом тайме команда создала больше моментов. Почему во втором не было такого же напора?

— Вероятно, сказался контекст: тревога от отставания в счёте и необходимость сохранять терпение. Соперники закрыли больше пространства и действовали энергичнее, видя счёт в свою пользу. У нас не было ни терпения, ни того, чему мы уделяли внимание на тренировках: умения разворачивать игру и создавать больше один на один по флангам. Во второй половине нам не хватило энергии и ясности действий.

— Вчера на пресс-конференции вы говорили о тревожных сигналах при анализе матча. Игроки не поняли ваш посыл?

— Мне проще оценить сложность матча и соперника. Сложнее, чтобы игроки поняли: без отдачи на 200% мы не могли бы выиграть. В первом тайме мы были лучше, но один просчёт стоил нам гола. В элитном футболе даже краткая рассеянность дорого обходится. Больше всего меня огорчает то, что во второй половине мы не сыграли так, как могли.

— Вы говорите о 200%, но некоторые игроки не выкладывались даже на 100% в обороне. Это поражение игроков или тренера?

— Нет, это полностью моя ответственность. Я принимаю решения, формирую состав, делаю замены и определяю тактику. Этот матч закончился поражением тренера. Игрокам нужно думать о матче во вторник в Лиге чемпионов против "Баварии".

— Нужно надеяться на помощь "Атлетико"?

— Это не моя забота. Я сосредоточен на своей команде и подготовке к следующему матчу.

— Беллингему ещё не хватает игровой практики?

— Это нормально, он много недель не играл. В матче с "Атлетико" — 20 минут, сегодня — чуть больше получаса. Цель — набрать форму. Без игровой практики быть на пике невозможно. Нужно проявить терпение.

— Беспокоит ли вас реакция болельщиков?

— Нет. Я знаю, на что способны мои игроки, и они понимают важность предстоящего матча. Бывают дни, когда ничего не идёт, но во вторник потребуется максимальная отдача. С поддержкой болельщиков играть проще.

"Реал" с 69 очками остаётся на втором месте в Ла Лиге, не сократив отставание от лидирующей "Барселоны" (4 очка, матч в запасе). "Мальорка" с 31 очком занимает 17-е место.

В следующем туре "Реал" примет дома "Жирону" (10 апреля), а "Мальорка" встретится на своём поле с "Райо Вальекано" (12 апреля).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
Атлетико М
1:2
Барселона
Кто победит в основное время?
Атлетико М

20%

Ничья

16%

Барселона

63%

Проголосовало 186 человек

