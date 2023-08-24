Анчелотти сделал категоричное заявление по трансферу Мбаппе

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прояснил будущее французского форварда Килиана Мбаппе. Ранее его отправляли в мадридский клуб. В частности, шли разговоры о том, что он может стать игроком "сливочных" в конце августа, сообщают Vesti.kz.

"Я исключаю этот трансфер на 100 процентов. Я думаю, что наш состав укомплектован, все наши мысли о нынешнем сезоне", - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Напомним, что Мбаппе отказался от продления контракта с французским клубом, который истекает в 2024 году. После этого он был отстранен от основной команды, в результате чего пропустил предсезонное турне, а также первый тур Лиги 1.

11 дней назад Килиан вернулся в основу парижан, так как он договорился с клубом, что не уйдет бесплатно следующим летом. Теперь некоторые источники информируют, что француз близок к тому, чтобы подписать с ПСЖ новый контракт.

Летом у футболиста было еще приглашение от "Аль-Хиляля", однако он отказал саудовскому клубу, хотя ПСЖ за его трансфер предлагали рекордные 300 миллионов евро.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 180 миллионов евро.