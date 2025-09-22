Карло Анчелотти, который этим летом покинул "Реал" ради сборной Бразилии, вмешался в ситуацию вокруг Винисиуса Жуниора в мадридском клубе, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, итальянец лично позвонил форварду и попросил прекратить конфликт с Хаби Алонсо.

Анчелотти всегда был для Винисиуса больше, чем тренер: он защищал его от критики, сглаживал скандалы и поддерживал в трудные моменты.

Теперь же отношения игрока с новым наставником "Реала" обострились. Алонсо требует дисциплины, а бразилец недоволен неожиданными заменами и потерей привычной роли лидера.

Анчелотти дал понять, что подобная вражда вредит и клубу, и самому Винисиусу. Если ситуация не изменится, его будущее в Мадриде может оказаться под угрозой. Итальянский специалист призвал бразильца сосредоточиться на футболе и вернуть ту уверенность, которая сделала его ключевой фигурой "Реала".

При этом Анчелотти напомнил, что в сборной Бразилии Винисиус останется игроком основы, но для этого он должен вернуть форму и показать, что способен снова быть лидером и на клубном уровне.

