Мбаппе обвинили "шпионаже" для Алонсо

В этом сезоне Килиан Мбаппе стал лидером "Реала" и, несмотря на свою яркую игру, его личность и действия в мадридском клубе вызывают споры среди игроков, передают Vesti.kz.

Мбаппе "стучит" на своих?

Как сообщает Don Balon, французский нападающий стал объектом критики со стороны части состав "Реала", который обвиняет его в том, что он якобы является "шпионом" для тренера, Хаби Алонсо.

Некоторые игроки, особенно представители бразильской группы, в которую входит Винисиус Жуниор, считают, что Мбаппе передает информацию о том, что происходит в раздевалке, и о высказываниях игроков, которые могут быть недовольны решениями тренера.

По их мнению, Мбаппе может разглашать личные разговоры и жалобы внутри коллектива, что порождает недовольство.

Причем тут ПСЖ?

Эта ситуация вызывает параллели с прошлым в ПСЖ, где Мбаппе также обвиняли в подобных действиях, и это вызвало охлаждение отношений с некоторыми его бывшими товарищами по команде.

Однако, несмотря на критику, в "Реале" Мбаппе остается важной фигурой в команде, и его статус лидера, скорее всего, обеспечит ему защиту в сложившейся ситуации.

Напомним, что недавно Мбаппе настоял на том, чтобы ключевой игрок "Реала" не был включен в состав на матч Лиги чемпионов.