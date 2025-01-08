Мадридский "Реал" определился с игроком, которому будет доверено исполнение пенальти. В последние месяцы команда неоднократно сталкивалась с неудачами при реализации 11-метровых ударов, что заставило Карло Анчелотти пересмотреть подход к этому важному аспекту игры и принять окончательное решение, передают Vesti.kz.

Как сообщает Dailysports, теперь основным пенальтистом станет Винисиус Жуниор. Если он находится на поле, именно ему будет доверено пробитие с "точки".

Ранее Анчелотти позволял своим игрокам самостоятельно решать, кто будет исполнять пенальти, но такая тактика привела к серии промахов.

В матче против "Валенсии" Джуд Беллингем не сумел реализовать пенальти, а Килиан Мбаппе уже дважды не забил с 11 метров в этом сезоне. Это вынудило тренерский штаб взять ситуацию под личный контроль:

"Мне не понравилось, что мы пропустили пенальти. Вот и все. Если бы они забили, у меня не было бы проблем. Я хочу прояснить проблему: я буду принимать решения перед каждой игрой. Очень трудно работать над пенальти. Один игрок может быть лучшим в этом, чем другой, но атмосферу стадиона нельзя воспроизвести на тренировках", - цитирует слова Анчелотти Talksport.

Таким образом, "Реал" предпринимает меры, чтобы избежать новых ошибок и улучшить показатели реализации пенальти, сделав Винисиуса потенциальным основным исполнителем в ключевых моментах.