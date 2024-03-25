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Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе

Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе
©twitter.com/realmadrid

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему отказался от предложения возглавить сборную Бразилии. Также у него поинтересовались по поводу трансфера Килиана Мбаппе, но он расплывчато ответил на этот вопрос, передают Vesti.kz.

"В Мадриде я чувствую себя очень хорошо, это здорово. Я очень рад находиться здесь и быть тренером "Реала". Очень, очень счастлив", - приводит его слова Sky Sport.

- Вы счастливы в "Реале", а тут еще и Мбаппе приезжает....

- Помните, что самое главное - это "Реал". Это большой клуб. Я горжусь тем, что являюсь его тренером, - ответил итальянский специалист.

Анчелотти тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год, после чего возглавлял "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". В испанский клуб вернулся в 2021 году. Со "сливочными выигрывал Ла Лигу (2021/22), Кубок (2013/14, 2022/23) и Суперкубок Испании (2021/22, 2023/24), Лигу чемпионов (2013/14, 2021/22), Суперкубок УЕФА (2014, 2022) и клубный чемпионат мира (2014, 2022).

Мбаппе ранее заявил, что определится со своим будущим до Евро-2024. Сообщалось, что французский нападающий летом покинет "Пари Сен-Жермен" и подпишет контракт с "Реалом". За парижан он выступает с 2017 года, до этого был игроком "Монако". В текущем сезоне Лиги 1 провел 24 матча, забил 24 гола и сделал 5 результативных передач.

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Метки:
Анчелотти Карло Реал Мадрид Ла Лига Футбол Бразилия Мбаппе Килиан ПСЖ

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