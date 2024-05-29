Анчелотти назвал главного инициатора топ-трансферов "Реала"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о президенте клуба Флорентино Пересе, при котором "сливочные" провернули несколько знаковых трансферов, передают Vesti.kz.
"Флорентино Пересу 77 лет. Он не хочет, чтобы все постоянно менялось. Это хорошо управляемый клуб. У нас есть Беллингем, Винисиус, Родриго, Федерико Вальверде - все пришли в клуб в молодом возрасте. Теперь придет Эндрик. Он (Перес) очень хорошо делает свою работу", - сказал Анчелотти.
Ожидается, что летом состав "сливочных" пополнит нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который не захотел продлевать контракт с "Пари Сен-Жерменом".
Ранее Анчелотти назвал клуб, в котором завершит карьеру.
Итальянский специалист возглавляет "Реал" с 2021 года. Также его тренировал с 2013 по 2015 год.
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