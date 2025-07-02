Лидер мадридского "Реала" Дани Карвахаль может покинуть стан "Сливочных" после десяти лет в клубе, передают Vesti.kz.

Карвахаль лишился статуса "неприкасаемого"

С приходом Хаби Алонсо в "Реал" началась эпоха жесткой дисциплины и полной смены подхода. Главный тренер требует скорости, свежести и полного соответствия современному стилю игры. Один из главных ветеранов, Дани Карвахаль, не прошел этот фильтр. Он не сыграл ни минуты в предсезонке и полностью выпал из планов нового тренерского штаба.





Трент вытеснил ветерана

На правом фланге обороны место Карвахаля занял Трент Александер-Арнольд. Британец идеально вписался в стиль Алонсо: мобильный, техничный, с хорошим первым пасом и атакующим мышлением. По всем ключевым параметрам Карвахаль уступает конкуренту.





"Реал" ищет варианты ухода

Клуб не будет препятствовать трансферу - по информации Don Balon, уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Карвахалю прямо дали понять: игрового времени не будет, и лучший выход - сменить команду.

Он должен был стать капитаном

Примечательно, что ранее Карвахаль рассматривался как основной преемник Луки Модрича в роли капитана "Реала". Однако жесткий курс Алонсо перечеркнул эти планы - теперь даже ветераны не застрахованы от ухода.

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