Испания
Сегодня 20:00
 

Алонсо включил трёх игроков "Реала" в чёрный список: известны фамилии

  Комментарии

Алонсо включил трёх игроков "Реала" в чёрный список: известны фамилии Хаби Алонсо. ©ФК "Реал" Мадрид

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо принял решение отказаться от трёх футболистов, на которых в стане "сливочных" он не рассчитывает, передают Vesti.kz.

Алонсо мечтает подписать игрока "Ливерпуля"

Одной из главных целей на трансферном рынке будет подписание центрального защитника. В этом контексте "королевский клуб" пытается договориться о переходе Ибраима Конате из "Ливерпуля", у которого истекает контракт по окончании текущего сезона.

Мадридский клуб считает француза отличным вариантом на рынке и готов усилить позицию, на которой Алонсо настаивает с самого момента своего назначения. Пока что в это межсезонье в команду пришёл лишь Дин Хёйсен.

Приход Конате в "Реал" повлечёт уход трёх игроков

Если Конате в итоге окажется на "Сантьяго Бернабеу", то три игрока обороны рискуют покинуть клуб — речь идёт о Давиде Алабе, Антонио Рюдигере и Рауле Асенсио. Первые двое, скорее всего, уйдут без проблем, так как их контракты заканчиваются летом. Ситуация с Асенсио сложнее: минувшим летом он уже отказался уходить и решил остаться, хотя не получает игрового времени и в начале этого сезона также не выходил на поле.

Алонсо составил черный список в "Реале"

Как сообщает Don Balon, именно Алонсо составил "чёрный список" из трёх игроков, которые уйдут, в случае трансфера Конате. Президент "сливочных" Флорентино Перес полностью поддерживает тренера и уже начал строить оборону будущего, чтобы избавить "Реал" от проблем в защите, которые преследовали клуб в последние годы, особенно в прошлом сезоне.

Перес убедил друга Мбаппе перейти в "Реал"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 сентября 19:15   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Реал М
Проголосовало 7 человек

