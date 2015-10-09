Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:18
 

Алонсо вернул схему Анчелотти в "Реале" и сразу получил результат

©x.com/realmadrid

"Реал" разгромил "Атлетик" в гостях со счётом 3:0, и эта уверенная победа совпала с важными тактическими изменениями, на которые решился Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Алонсо перестроил полузащиту по запросу лидеров

Как сообщает Don Balon, Хаби Алонсо наконец прислушался к лидерам команды и вернулся к модели центра поля, которую успешно использовал Карло Анчелотти.

Главное решение – отказ от Арды Гюлера в старте и возвращение Эдуарду Камавинга в основу. Линия полузащиты была выстроена почти по "классической" схеме Анчелотти:

  • Орельен Тчуамени – опорная точка,
  • Эдуарду Камавинга – интенсивность, прессинг, работа на второй темп,
  • Феде Вальверде – энергия и объем,
  • Джуд Беллингем – подключение к атаке и игра между линиями.

Именно эта конфигурация помогала "Реалу" доминировать при Анчелотти – и в матчe с "Атлетиком" она снова сработала.

К чему привели изменения Алонсо?

Камавинга стал одним из главных героев встречи: мощный прессинг, высокий темп, точное движение без мяча и гол, которым он оформил преимущество. Тчуамени провёл неоднозначный матч, чередуя ошибки с важными перехватами, но его роль опорника не обсуждается.

Вальверде вновь был главным мотором команды, а вот Беллингем провёл ещё один невыразительный по меркам своих стандартов матч.

На фоне спада Гюлера решение оставить турка в запасе выглядело неизбежным. Он теряет уверенность, и Алонсо решил снять с него давление, выбрав футболистов, находящихся в лучшей физической форме. Итог подтвердил правильность этого хода – "Реал" не проиграл центр, который весь сезон был проблемной зоной.

Однако, несмотря на отдельные недочёты, Алонсо планирует сохранить обновлённый вариант полузащиты – игра команды заметно стабилизировалась.

Лидеры "Реала" вмешались в выборы нового тренера: имя фаворита уже известно

Отметим, что благодаря уверенной победе над "Атлетиком" мадридцы довели свой счёт до 36 очков и сохранили вторую строчку в таблице, продолжая преследовать лидирующую "Барселону". "Атлетик", имея 20 очков, располагается на восьмой позиции.

В ближайшем туре "Реал" 7 декабря встретится с "Сельтой", а "Атлетик" днем ранее, 6 декабря, проведёт игру против "Атлетико".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Барселона
Проголосовало 31 человек

