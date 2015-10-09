Алонсо "уволили" из "Реала": стал известен его новый клуб

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо может покинуть клуб, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что испанский наставник рассматривает возможность возглавить английский "Ливерпуль", где пост текущего тренера Арне Слота может оказаться под угрозой уже в январе. Одной из причин возможного ухода называют конфликт Алонсо с ведущим игроком "Реала" Винисиусом. По данным The Athletic, бразилец проявляет неповиновение и отказывается продлевать контракт, пока 44-летний испанский специалист остаётся у руля команды.

— Игроцкое имя работало в "Байере", где команда ничего не выигрывала, а с его приходом титулы взяла. Здесь другая история. Звезды, по их мнению, играть должны всегда. Тут либо Алонсо выиграет и уберут Винисиуса. Или наоборот.В свое время Дель Боске нашел компромисс со звездами. Это самая главная задача в мадридском "Реале". Обуздать Винисиуса смог только France Football, когда не отдал ему "Золотой мяч".

Считаю, что Алонсо уйдет. Мне кажется, что сейчас все идет на спад. Качественной игры нет. Если результатов не будет, а их я не вижу в перспективе. "Барселона" с возвращением всех травмированных будет стремиться на первое место. Не исключаю, что скоро у нас будет смена лидера, — сказал Радимов "Матч ТВ".

