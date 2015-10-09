Назван клуб, который навяжет борьбу за титул "Реалу" и "Барселоне"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал команду, которая сможет составить конкуренцию "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство в Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.



По мнению эксперта, в число претендентов на титул уверенно входит мадридский "Атлетико", демонстрирующий стабильный прогресс.

"Атлетико" предрекали чуть ли не борьбу за выживание, а они уже в четырех очках от первого места. Лидеры будут меняться, как в прошлом году. Не исключаю, что "Атлетико" будет претендовать на что‑то серьезное", - заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".

После 13 туров "матрасники" с 28 очками занимают четвертое место в таблице.

В ближайшем матче 29–30 ноября они примут "Овьедо" на домашнем стадионе. Начало встречи — 01:00 по казахстанскому времени.