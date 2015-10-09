Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:54
 

Назван клуб, который навяжет борьбу за титул "Реалу" и "Барселоне"

  Комментарии

Поделиться
Назван клуб, который навяжет борьбу за титул "Реалу" и "Барселоне" ©Вepositphotos.com/Musiu0

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал команду, которая сможет составить конкуренцию "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство в Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.

По мнению эксперта, в число претендентов на титул уверенно входит мадридский "Атлетико", демонстрирующий стабильный прогресс.

Поделиться

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал команду, которая сможет составить конкуренцию "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за чемпионство в Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.

По мнению эксперта, в число претендентов на титул уверенно входит мадридский "Атлетико", демонстрирующий стабильный прогресс.

"Атлетико" предрекали чуть ли не борьбу за выживание, а они уже в четырех очках от первого места. Лидеры будут меняться, как в прошлом году. Не исключаю, что "Атлетико" будет претендовать на что‑то серьезное", - заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".

После 13 туров "матрасники" с 28 очками занимают четвертое место в таблице.

В ближайшем матче 29–30 ноября они примут "Овьедо" на домашнем стадионе. Начало встречи — 01:00 по казахстанскому времени.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Алавес
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!