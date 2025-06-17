Мадридский "Реал" получил предложение по трансферу шведского нападающего Виктора Дьекереша, однако клуб под руководством Хаби Алонсо отказался от сделки, передают Vesti.kz.

Форвард "Спортинга" провел фантастический сезон, забив 39 голов в чемпионате Португалии - больше, чем любой другой игрок в европейских лигах. Несмотря на это, "сливочные", как сообщает Madrid Xtra, решили не вступать в переговоры.

Ранее Дьекереш также попал в сферу интересов "Ювентуса", который готов продать до восьми футболистов ради покупки шведа, оцениваемого в 80 миллионов евро.





Отказ "Реала" может усилить шансы других топ-клубов, мечтающих подписать самого результативного форварда континента.