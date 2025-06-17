Испания
Сегодня 13:25

Алонсо в "Реале" решил отказаться от самого результативного форварда

©ФК "Реал Мадрид"

Мадридский "Реал" получил предложение по трансферу шведского нападающего Виктора Дьекереша, однако клуб под руководством Хаби Алонсо отказался от сделки, передают Vesti.kz.

Форвард "Спортинга" провел фантастический сезон, забив 39 голов в чемпионате Португалии - больше, чем любой другой игрок в европейских лигах. Несмотря на это, "сливочные", как сообщает Madrid Xtra, решили не вступать в переговоры.

Ранее Дьекереш также попал в сферу интересов "Ювентуса", который готов продать до восьми футболистов ради покупки шведа, оцениваемого в 80 миллионов евро.


Отказ "Реала" может усилить шансы других топ-клубов, мечтающих подписать самого результативного форварда континента.