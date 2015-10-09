Алонсо нашёл идеальную замену Кроосу и попросил "Реал" о трансфере

Руководство мадридского "Реала" уже строит планы на лето 2026 года, несмотря на то, что трансферное окно-2025 закрылось всего несколько дней назад, передают Vesti.kz.

Как сообщает Football-Espana, главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо определился с ключевой целью для усиления полузащиты и попросил президента клуба Флорентино Переса подписать полузащитника "Штутгарта" Анджело Штиллера.

Алонсо нашёл идеальную замену Кроосу в "Реале"

Позиция опорного или контролирующего полузащитника остаётся проблемной для "Реала" с момента ухода легендарного Тони Крооса в 2024 году. В последние месяцы клуб связывали с интересом к игроку "Манчестер Сити" Родри Эрнандесу и полузащитнику "Кристал Пэлас" Адаму Уортону, однако Алонсо, судя по сообщениям, настаивает именно на кандидатуре Штиллера.

Испанец прекрасно знаком с 24-летним хавбеком — они вместе конкурировали в Германии, где Штиллер был одним из ключевых игроков своей команды. Именно тогда Алонсо стал большим поклонником его стиля и теперь видит в нём долгосрочную замену Кроосу.

"Реал" "забронировал" трансфер таланта на 2026 год

По данным источника, "Реал" не планировал подписывать Штиллера летом 2025-го, однако трансфер может состояться в 2026 году, когда его стоимость снизится. При этом многое будет зависеть от того, как он проявит себя в сезоне-2025/26 и не привлечёт ли интерес со стороны клубов английской премьер-лиги (АПЛ).

"Реал" может снова обратиться к услугам обладателя "Золотого мяча"

В случае срыва сделки "сливочные" могут вернуться к кандидатуре Родри, который также может быть доступен по сниженной цене, либо сосредоточиться на приобретении перспективного Уортона.

