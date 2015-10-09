Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 15:00
 

Алонсо нашёл идеальную замену Кроосу и попросил "Реал" о трансфере

  Комментарии

Алонсо нашёл идеальную замену Кроосу и попросил "Реал" о трансфере Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

Руководство мадридского "Реала" уже строит планы на лето 2026 года, несмотря на то, что трансферное окно-2025 закрылось всего несколько дней назад, передают Vesti.kz.

Как сообщает Football-Espana, главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо определился с ключевой целью для усиления полузащиты и попросил президента клуба Флорентино Переса подписать полузащитника "Штутгарта" Анджело Штиллера.

Алонсо нашёл идеальную замену Кроосу в "Реале"

Позиция опорного или контролирующего полузащитника остаётся проблемной для "Реала" с момента ухода легендарного Тони Крооса в 2024 году. В последние месяцы клуб связывали с интересом к игроку "Манчестер Сити" Родри Эрнандесу и полузащитнику "Кристал Пэлас" Адаму Уортону, однако Алонсо, судя по сообщениям, настаивает именно на кандидатуре Штиллера.

Испанец прекрасно знаком с 24-летним хавбеком — они вместе конкурировали в Германии, где Штиллер был одним из ключевых игроков своей команды. Именно тогда Алонсо стал большим поклонником его стиля и теперь видит в нём долгосрочную замену Кроосу.

"Реал" "забронировал" трансфер таланта на 2026 год

По данным источника, "Реал" не планировал подписывать Штиллера летом 2025-го, однако трансфер может состояться в 2026 году, когда его стоимость снизится. При этом многое будет зависеть от того, как он проявит себя в сезоне-2025/26 и не привлечёт ли интерес со стороны клубов английской премьер-лиги (АПЛ).

"Реал" может снова обратиться к услугам обладателя "Золотого мяча"

В случае срыва сделки "сливочные" могут вернуться к кандидатуре Родри, который также может быть доступен по сниженной цене, либо сосредоточиться на приобретении перспективного Уортона.

Перес убедил друга Мбаппе перейти в "Реал"


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 9-2 6
2 Айнтрахт Фр 2 2 0 0 7-2 6
3 Кельн 2 2 0 0 5-1 6
4 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 6-3 4
5 Санкт-Паули 2 1 1 0 5-3 4
6 Вольфсбург 2 1 1 0 4-2 4
7 Аугсбург 2 1 0 1 5-4 3
8 Штутгарт-1893 2 1 0 1 2-2 3
9 Хоффенхайм 2 1 0 1 3-4 3
10 Унион 2 1 0 1 2-4 3
11 РБ Лейпциг 2 1 0 1 2-6 3
12 Байер 2 0 1 1 4-5 1
13 Майнц-05 2 0 1 1 1-2 1
14 Боруссия М 2 0 1 1 0-1 1
15 Гамбург 2 0 1 1 0-2 1
16 Вердер 2 0 1 1 4-7 1
17 Хайденхайм 2 0 0 2 1-5 0
18 Фрайбург 2 0 0 2 2-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 сентября 19:15   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Реал М
Проголосовало 3 человек

