22-летний талант готов уйти из "Барселоны": его хочет купить гранд

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации Marca, 22-летний хавбек покинуть "сине-гранатовых", поскольку хочет получать больше игровой практики. "Барселона" готова отпустить полузащитника за 30 миллионов евро.

Утверждается, что у Касадо есть предложение от саудовского "Аль-Хиляля", но он не хочет спешить. Игрок понимает, что это выгодно с финансовой точки зрения, но его больше интересует спортивная составляющая.

Касадо хочет дождаться предложения от европейского клуба, поскольку за ним следит итальянский "Милан". Однако "Барселона" хочет решить судьбу хавбека до 13 июля, пока команда не вышла из отпуска.

Касадо является выпускником академии "Барселоны". В минувшем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с "Барселоной" истекает в 2028 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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