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19-летний талант "Барселоны" объявил клуб для продолжения карьеры

ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

19-летний испанский полузащитник "Барселоны" Марк Берналь рассказал о своих планах на будущее и выразил желание продолжить выступления за каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Берналь хочет подписать новый контракт

Воспитанник "сине-гранатовых" рассчитывает остаться в команде и надеется в ближайшее время договориться о продлении соглашения.

"Мой план — остаться в "Барселоне". Я всегда хотел этого. Надеюсь, что смогу подписать новый контракт с клубом как можно скорее. Сейчас этим вопросом занимается мой агент", — цитирует слова Берналя Barça Universal.

Марк Берналь Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Берналя в сезоне

В нынешнем сезоне испанский хавбек провёл 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Действующий контракт Берналя с "Барселоной" рассчитан до 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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