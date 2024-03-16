Геннадий Головкин отреагировал на историческую медаль Казахстана в шорт-треке

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Вчера 22:20
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил призера чемпионата мира по шорт-треку Дениса Никишу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец завоевал серебро на ЧМ-2024 в Роттердаме (Нидерланды) на дистанции 500 метров, став первым представителем страны кому удалось выиграть медаль взрослого ЧМ в шорт-треке.

"Искренне поздравляю Вас и ваших тренеров с завоеванием исторической для нашей страны медали чемпионата мира по шорт-треку! 

Эта награда – результат многолетнего труда, дисциплины и упорства, проявленного на льду.

Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать казахстанских болельщиков новыми достижениями!", - цитирует Головкина пресс-служба НОК РК.

Казахстан завоевал историческую медаль на ЧМ по шорт-треку

Добавим, в 2023 году Никиша стал победителем общего зачета и лидером мирового рейтинга ISU на этой же дистанции 500 метров.

Также Никиша дважды становился третьим на юниорском чемпионате мира (в 2014 и 2015 годах). При этом в 2014-м он установил юниорский рекорд мира на дистанции 500 метров.

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