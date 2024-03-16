Геннадий Головкин отреагировал на историческую медаль Казахстана в шорт-треке

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил призера чемпионата мира по шорт-треку Дениса Никишу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец завоевал серебро на ЧМ-2024 в Роттердаме (Нидерланды) на дистанции 500 метров, став первым представителем страны кому удалось выиграть медаль взрослого ЧМ в шорт-треке.

"Искренне поздравляю Вас и ваших тренеров с завоеванием исторической для нашей страны медали чемпионата мира по шорт-треку!

Эта награда – результат многолетнего труда, дисциплины и упорства, проявленного на льду.

Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать казахстанских болельщиков новыми достижениями!", - цитирует Головкина пресс-служба НОК РК.