Казахстан завоевал историческую медаль на ЧМ по шорт-треку

Казахстанец Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

Никиша выступил на дистанции 500 метров, показав в финале такое время - 41.676 сек.

Первое место занял Сяочун Лин из Китая. Его время составило 41.592. А представитель Канады Джордан Пьер завоевал бронзовую награду, показав такое время - 52.289.

Добавим, что он стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль на взрослом ЧМ в шорт-треке.