Появились новости по скандальному делу сына Даулета Турлыханова

Юрист Анна Чернова, пострадавшая в драке с сыном известного в прошлом казахстанского борца Даулета Турлыханова Нурасылом Булатом, рассказала, как движется судебный процесс, сообщают Vesti.kz.

По ее словам, "дело только поступило в суд". "Спустя полгода" - добавила юрист.

Девушку в нокаут. Появилось новое видео драки сына Турлыханова

Напомним, инцидент произошел в феврале в Алматы. В ходе конфликта Нурасыл Болат избил свою девушку и Анну с супругом, пытавшихся вступиться за нее.

Дело получило общественный резонанс. В отношении сына Турлыханова было заведено дело.

Сына Даулета Турлыханова арестовали

Ранее Даулет Турлыханов прокомментировал ситуацию вокруг сына, в драке с которым пострадала супружеская пара-юристов из Алматы. Пострадавшая Анна Чернова отреагировала на это заявление.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ